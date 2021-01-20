В Барнауле водитель сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места ДТП

Сотрудники ГИБДД Барнаула разыскивают водителя, который сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места аварии.

Наезд на пешехода произошел в среду утром, 20 января, около 07:50 на пересечении улиц Попова и 280-летия Барнаула. Точная марка автомобиля и личность водителя неизвестны. Предполагается, что он двигался на машине светлого цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят сообщить по телефонам ГИБДД: (3852) 393-605, 391-090 либо обратиться по адресу: Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, каб. 106.

Ранее amic.ru писал, что автолюбитель на автомобиле Subaru насмерть сбил пожилую женщину в барнаульском поселке Пригородный.