В Барнауле водитель сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места ДТП

Сотрудники ГИБДД Барнаула разыскивают водителя, который сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места аварии.
Наезд на пешехода произошел в среду утром, 20 января, около 07:50 на пересечении улиц Попова и 280-летия Барнаула. Точная марка автомобиля и личность водителя неизвестны. Предполагается, что он двигался на машине светлого цвета.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят сообщить по телефонам ГИБДД: (3852) 393-605, 391-090 либо обратиться по адресу: Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, каб. 106.
Ранее amic.ru писал, что автолюбитель на автомобиле Subaru насмерть сбил пожилую женщину в барнаульском поселке Пригородный.
Комментарии
Что с мальчиком ?
Когда наш ребенок еще гулял на детской площадке, мы ему уже говорили, что нужно быть внимательным при переходе проезда от площадки к подъезду. Когда пошел в школу - изучали с ним правила дорожного движения. Мы с женой знали, что не надо надеяться на "все обязаны", а надо учить ребенка понимать, что его жизнь и здоровье в его руках!
Сын уже взрослый. Когда он видит, как безответственно ведут себя юные пешеходы, он говорит, что жалеет этих детей, т.к. у них не такие родителей как у него!
сын уже взрослый, но рассуждает, как ребенок
20.01.2021 12:00
- гость -
и снова начинается с передергивания ответственности и перекладывания вины
объяснить сыну,что нельзя гнать, не глядя на знаки, и покидать место дтп, как трусливая крыса, не забудьте
а заодно,что нельзя никого осуждать,не узнав всех обстоятельств
20.01.2021 12:27
- гость -
То что он понимает, что его родители его учили и воспитывали, а не сосали пиво на диване уставившись в зомбоящик и наплевав на своего ребенка?
В вашем понимании дети рассуждают по взрослому те которые под машины попадают??? Так они могут и не вырасти - попадут в морг, а родители будут винит водителей!
спасибо, "родитель", Вы тут еще больше раскрылись. зануда
20.01.2021 12:38
- гость -
Где вы увидели в словах комментатора о перекладывании вины или осуждении?
Люди не хотели что бы их ребенок погиб под колесами автомобиля, они занимались его воспитанием и прививали ответственность. Про это там и написано!
20.01.2021 12:00
- гость -
Когда наш ребенок еще гулял на детской площадке, мы ему уже говорили
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Говорили... Говорить детям мало, говорят им многое. Сильно они слушают то, что им говорят? Да и взрослые такие же. Минздрав говорит - курение вредит вашему здоровью. И что, его слушают? Врачи говорят - носите маски! И что, все в масках?
А у детей еще и самоконтроль не так развит, как у взрослых. Он в спокойном состоянии помнит, как переходить дорогу. А в какой-нибудь отвлекающей ситуации уже забылся.
Самое страшное равнодушие граждан.
Где вы увидели в словах комментатора о перекладывании вины или осуждении?
то есть пацана сбили,и вместо разумного осуждения горе-водителя сыпать завуалированными осуждениями ,мол,а я, такой умняша,своему говорил.а откуда взяли,что этого не учили? что в след раз это наученый пацан не окажется под колесами?
и вырастил такого же осужденца,и дети не такие и родители их тоже. прям не семейка,а сборище главных героев Агаты Кристи.