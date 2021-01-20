В каменской больнице почти закончили ремонт

В каменской центральной районной больнице завершили ремонт в реанимации, также подходят к концу и работы в сосудистом центре, пишут "Каменские известия".

Уточняется, что модернизация медучреждения началась в 2019 году после визита губернатора Виктора Томенко. Именно тогда в городе решили открыть сосудовый центр, а также отремонтировать реанимационное отделение и увеличить в нем запас коек до 12 штук.

Ранее amic.ru сообщал, что в роддомах Алтайского края вновь стали проводить партнерские роды, запрещенные из-за пандемии с апреля 2020 года. Так, с 11 января партнерские роды возобновились в главном перинатальном центре региона "Дар" (г. Барнаул).