В алтайских роддомах разрешили партнерские роды, запрещенные с начала пандемии

В роддомах Алтайского края стали снова проводить партнерские роды, запрещенные из-за пандемии с апреля 2020 года. Так, с 11 января партнерские роды возобновились в главном перинатальном центре региона "Дар" (г. Барнаул).

На сегодняшний день, как уточнили amic.ru в пресс-службе "Дара", здесь уже провели двое партнерских родов. По словам врачей, обычно рожениц сопровождают именно супруги. Но бывает, что в качестве партнера выступают мамы, сестры, подруги и другие близкие люди.

Чтобы не допустить распространения коронавируса, в роддоме принимают дополнительные меры безопасности: партнеру нужно предоставить результаты ПЦР-теста на COVID-19 (результаты действительны в течение семи дней). Также требуются результаты флюорографии (действительны в течение года). Впрочем, последнее условие действовало и до пандемии.

Кроме "Дара", партнерские роды снова проводятся в роддоме № 2 г. Барнаула. В остальных родильных домах города (роддом Алтайского краевого центра охраны материнства и детства, роддом № 1 и ковидный роддом больницы № 11) по-прежнему действует запрет.