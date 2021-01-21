Строителей детского сада из Барнаула обвиняют в хранении килограмма конопли

Двоих жителей Барнаула обвиняют в незаконном обороте наркотических средств. Согласно данным следствия, в ноябре 2020 года мужчины приехали в село Залесово для работы на стройке нового детсада и насобирали более килограмма дикорастущей марихуаны.

Как пишет пресс-служба прокуратуры Алтайского края, барнаульцы хранили запрещенное вещество в общежитии. Обнаружить наркотики полицейским удалось во время обхода комнат в рамках расследования кражи инструментов в селе. По словам задержанных, марихуану они хранили для личного потребления.

Обвинительные заключения по уголовному делу утвердил прокурор Залесовского района. Материалы передали в суд.