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Новости

Строителей детского сада из Барнаула обвиняют в хранении килограмма конопли

, ИА "Амител"
Полиция искала украденные инструменты, а нашла наркотики
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Двоих жителей Барнаула обвиняют в незаконном обороте наркотических средств. Согласно данным следствия, в ноябре 2020 года мужчины приехали в село Залесово для работы на стройке нового детсада и насобирали более килограмма дикорастущей марихуаны.

Как пишет пресс-служба прокуратуры Алтайского края, барнаульцы хранили запрещенное вещество в общежитии. Обнаружить наркотики полицейским удалось во время обхода комнат в рамках расследования кражи инструментов в селе. По словам задержанных, марихуану они хранили для личного потребления. 

Обвинительные заключения по уголовному делу утвердил прокурор Залесовского района. Материалы передали в суд.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.01.2021 11:49
- гость -

обвиняют в незаконном обороте наркотических средств...насобирали более килограмма дикорастущей марихуаны
___
Кто ж выращивал ее? Может, их тоже посадить? Например, администрацию района!

21.01.2021 12:14
Гость

Видать Залесовцы невинны в конопляных вопросах,иначе не простояла бы дикорастущая конопля до ноября нетронутой.

21.01.2021 12:37
bservice

Конопля - это обычная трава, которая там растет просто, как сорняк. Кто сено заготавливал, можно всех под арест. Скотина травку ест с удовольствием. Вот таежные посевы специальной конопли, надо копать в лес. Но это долго и опасно. Брать надо , что рядом. Во время войны на конопле жарили, что находили поесть и проблем не было, шишками конопли рыбу ловят, и тех кто ловит наказывают. Закон есть, применяют как могут.

21.01.2021 12:55
- гость -

Вроде и потерпевших нет, и мужичкам сроки корячатся. Справедливо? Нет.
А инструменты то нашли?

21.01.2021 13:38
- гость -

Вот такие металлоискатели)

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