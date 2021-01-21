Строителей детского сада из Барнаула обвиняют в хранении килограмма конопли

Двоих жителей Барнаула обвиняют в незаконном обороте наркотических средств. Согласно данным следствия, в ноябре 2020 года мужчины приехали в село Залесово для работы на стройке нового детсада и насобирали более килограмма дикорастущей марихуаны.
Как пишет пресс-служба прокуратуры Алтайского края, барнаульцы хранили запрещенное вещество в общежитии. Обнаружить наркотики полицейским удалось во время обхода комнат в рамках расследования кражи инструментов в селе. По словам задержанных, марихуану они хранили для личного потребления.
Обвинительные заключения по уголовному делу утвердил прокурор Залесовского района. Материалы передали в суд.
Комментарии
обвиняют в незаконном обороте наркотических средств...насобирали более килограмма дикорастущей марихуаны
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Кто ж выращивал ее? Может, их тоже посадить? Например, администрацию района!
Видать Залесовцы невинны в конопляных вопросах,иначе не простояла бы дикорастущая конопля до ноября нетронутой.
Конопля - это обычная трава, которая там растет просто, как сорняк. Кто сено заготавливал, можно всех под арест. Скотина травку ест с удовольствием. Вот таежные посевы специальной конопли, надо копать в лес. Но это долго и опасно. Брать надо , что рядом. Во время войны на конопле жарили, что находили поесть и проблем не было, шишками конопли рыбу ловят, и тех кто ловит наказывают. Закон есть, применяют как могут.
Вроде и потерпевших нет, и мужичкам сроки корячатся. Справедливо? Нет.
А инструменты то нашли?
Вот такие металлоискатели)