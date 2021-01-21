Барнаульца осудили за изнасилование пожилой женщины в ее дачном домике

28-летнего жителя Барнаула осудили за изнасилование 67-летней женщины. Мужчина проник в один из дачных домиков в состоянии алкогольного опьянения и надругался над пожилой жительницей города.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент произошел вечером в июне 2020 года. Мужчина проник в дом, где проживала женщина и предложил ей вступить в интимную связь.

"67-летняя женщина ответила отказом, после чего мужчина, преодолевая сопротивление, изнасиловал ее", – сообщает ведомство.

Суд принял во внимание доводы следствия и признал подсудимого виновным по статьям "Изнасилование" и "Незаконное проникновение в жилище", назначив ему наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы.