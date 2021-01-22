Двоих детей и восьмерых взрослых эвакуировали во время пожара в Барнауле

Пожар в двухэтажном доме на улице Герцена в Барнауле произошел накануне, 21 января. Спасателям пришлось эвакуировать 10 человек: двоих детей и восьмерых взрослых.

На момент приезда пожарных густой дым валил из квартиры на первом этаже. Спасатели вывели людей и приступили к ликвидации возгорания. Очагом послужили вещи и мебель. Площадь пожара составила около семи квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Причину возгорания устанавливают специалисты.

Ранее amic.ru сообщал, что на трассе под Рубцовском сгорел автомобиль такси. Полностью выгорели моторный отсек и салон. Кроме того, огонь уничтожил передние шины. Обошлось без пострадавших.