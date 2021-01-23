Американский телеведущий Ларри Кинг скончался от COVID-19

В возрасте 87 лет скончался американский телеведущий Ларри Кинг. С 3 января тележурналист находился в госпитале с коронавирусной инфекцией.

О смерти Кинга сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

"А у нас ужасная, ужасная потеря. Ларри Кинг. Главная легенда мирового телевидения, его самое известное имя, самое известное лицо. Тонкий, с блестящим юмором, замечательный. Нет слов", – написала она.

Лоуренс Харви Зейгер, также известный как Ларри Кинг, родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке. Известен как ведущий ток-шоу Larry King Live, которое выходило с 1985 по 2010 год. С 2012 по 2021 год тележурналист вел программу Larry King Now на веб-платформе Hulu.