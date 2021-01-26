Антимасочника с боем выкинули из барнаульского трамвая. Видео

Пассажиры устроили потасовку в барнаульском трамвае № 7, пытаясь вытолкнуть из трамвая антимасочника. Видеозапись инцидента опубликовали в сообществе "Подслушано Барнаул".
По словам очевидца, мужчина не надел маску в общественном транспорте и отказался выходить. Выпроводить его попытались трое пассажиров, что и привело к драке.
Примечательно, что одна из пассажирок комментирует схватку, демонстрируя антипатию как раз к тем, кто решил выкинуть нарушителя.
Ранее amic.ru писал, что алтайскую активистку Марию Пономаренко наказали за участие в акции антимасочников в барнаульском трамвае. Ей назначили штраф в размере 2 тысяч рублей.
Комментарии
Седой мужик ударил антимасочника по лицу и пнул ногой. Может уголовное дело против такого возбудить?.
Власть своего добилась. Разделяй и властвуй!!!
Народ постепенно превращается в скотину.
вполне за дело выхватил. Масочный режим в таком виде - шизофрения, но не задерживать же из-за этого трамвай и других людей
одна из пассажирок комментирует схватку, демонстрируя антипатию как раз к тем, кто решил выкинуть нарушителя
это та, которая проклятиями сыплет? так видно же, что у нее кукушка под куполом храма или собора давно оставлена.
Да, седой явно на уголовку напросился. Отличный пример, когда ношение масок оскотинивает, и заставляет терять человеческий облик не только внешне...
Ехал в 20-ке, там 5 человек были в масках и 40 без масок. Никто не возмущался.
Этого седого нужно было точно также выкинуть, у них режим самоизоляции до 6 февраля, и штрафануть еще, что покинул местожительство
пора на трамваях делать надписи.
,,только для белых и пушистых/в масках/ без масок."
Молодцы давно пора! жаль только что бесхребетная власть даже свои законы принятые выполнять заставить не в состоянии! опять за них народ работает, а эти все ходя и уговаривают оденьте маску ну оденьте маску! теперь еще тех кто этого долбоящеря изгонял виноватыми сделают!
За метили, как совковые пеньки поддерживают любые начинания власти? Хоть в церкви постоять на молебне, хоть несогласных с абсурдом людей отпинать. Вообще к ним уважения нет.
завтра/через неделю- седого,в кепке,выкинут из трамвая,за то,что без перчаток и шапки.
Тиктокеры, вы не переживайте, гопота из 90-х никула не делась, мы просто немного повзрослели. Не останетесь без своего пендаля.
Пока не увеличат штраф за отсутствие маски хотя бы до 30-30к, такие ситуации будут повторяться
Да они пъяные были-антимасочники и матерились.
Диванные войска идити работать. Или вы уже на работе?
Только странно почему одного выкинули а 10 нет? Согласитесь иногда начиная с кондуктора (с маской спущенной на бороде) половина салона без масок
Недавно Амик показывал видео, где качек-масочник пнул мужчину и упал в нокаут от удара в челюсть. Нельзя руки распускать.
Надо на Михайловское экскурсии для антимасочников организовать. Пусть посмотрят, как кладбище растет. Может извилины на место встанут.
26.01.2021 08:11
Санёк
Это ты на самоизоляции сидеть должен,коли не хватает шурупов понять,что человек и в 30 лет может быть седым. Прикинь,есть ещё и люди-альбиносы.(можешь погуглить)
26.01.2021 08:33
Гость//////////////////Он не в скафандре был если что, и старческие морщины можно разглядеть. Но видимо у тебя проблемы со зрением и головой
26.01.2021 08:33
------------
Видно, что ему не 30, а от 60 до 70 лет.
Люди деградировали...на видео стадо баранов и самое настоящее быдло. Даже от просмотра тошнит. Готовы за клочок тряпки поубивать друг друга...
Дедок очень коварный тип.
26.01.2021 08:37
Санёк
Саня,открою тебе страшную тайну: возраст человека определяют не по скафандру или морщинам,а по паспорту. Если ему по ПАСПОРТУ не 65-ти-он не нарушил никакой самоизоляции. Найди "седого" и попроси паспорт. (только осторожно-он пинает по интимным местам и бьёт в лоб непонятливых)
26.01.2021 08:47
гость
На бесплатную раздачу при открытии магазинов не ходите?
26.01.2021 08:49 Гость/////////Вот полицейские пусть этим делом и занимаются, им за это незаслуженно большую ЗП платят)
26.01.2021 08:49
Гость
таки и без паспорта видно по нанесенным ударам- отставник- силовик,в 45 на пенсию вышел,а силы и бесплатный проезд ещё остались.
я понять не могу они думают так здоровье свое защитить? им что скажут в то и верят. маски это хрень. мужик в кепке скоро заболеет если будет маску носить дальше. и что он хочет что бы и другие болели?
26.01.2021 08:39
- гость -
Т.е. за нарушение самоизоляции наказать,а за удар по бубенцам и в лоб-медаль. Так и решим.
Неприятно на все это смотреть. Тьфу..... Такое ощущение, что просто у людей повышенный уровень агрессии, и вот таким способом ее сбрасывают.
Диванные войска, идите спать. У вас уже поздно. Завтра на очередную смену заступать.
Согласен с Пионером 08:02 и с Анной 08:56
Ещё с одним комментатором ОЧЕНЬ не согласен, но называть его не буду по той же причине, по какой ВВП никогда не произносит имя берлинского пациента. Причина та же самая.
26.01.2021 09:06
Тоже в штаны наложил?
Блин, не садись в общественный транспорт (хоть в маске, хоть без маски).
Выполни масочный режим - не получи в "дыню" и по "колокольчикам". Всë оказывается легко и просто. А пофигистам хочется экстрима и переодически они за это расплачиваются. Правила должны выполняться.
26.01.2021 08:02
Пионер
...но не задерживать же из-за этого трамвай и других людей
а штраф кондуктору ты из своего кармана оплачивать будешь
там все предельно просто: 3-4 безмасочника провез - без зарплаты остался...
звериный оскал капитализЬма так сказать )))
26.01.2021 08:13
Итальянец
О, зарубежный пенек нарисовался!))))
Дедок очень коварный тип.
Бывший мент
А в 25 маршруте водитель одного из автобусов без маски ездите и заставляет ещё ему в руки давать проездной билет чтобы он его на терминале который стоит возле лобового стекла ,сам отбивал. А если ему не Даш в руки он обматерит .
26.01.2021 08:06
Чучмек
Да, седой явно на уголовку напросился.
если первый раз - то административка...
у нас же гумманизация УК давно идет)))
26.01.2021 09:37
- гость -
звериный оскал капитализЬма так сказать )))
Пожалуйста вам обстановка в Норвегии Хватит ныть, всем тяжело
Все рестораны закрыты, за исключением тех, кто работает на вынос (то есть спиртное вообще никак и нигде будет не купить).
Фитнес-центры, бассейны и тому подобное закрываются. Кроме того, будут закрыты все театры, концертные залы, библиотеки, музеи, выставки и пр.
Все религиозные заведения закрываются, разрешается открывать их только на время проведения похорон.
Муниципалитет Осло вводит красный уровень в детских садах и начальных школах с понедельника, 25 января. Красный уже введен в средних школах. В старших классах средней школы дистанционное обучение начинается с понедельника. Школам и детским садам ранее велели подготовиться и спланировать переход к красному уровню. Университеты и ВУЗы закрываются. Студенты переводятся на дистанционное обучение.
Все массовые спортивные и развлекательные мероприятия для детей, молодежи и взрослых закрыты.
Каждый должен избегать домашних визитов и собраний в собственном доме. Исключением из рекомендации являются необходимые услуги на дому и посещения людей, находящихся на последнем этапе жизни. Одиноких людей может навещать один или два постоянных друга или один помощник по ведению хозяйства.
Всем следует избегать поездок, в которых нет крайней необходимости. Поездку на работу следует считать крайне необходимой. При этом для подавляющего большинства по-прежнему будут требования к домашнему офису.
Кроме этого некоторые коммуны закрываются полностью, то есть гражданам категорически не рекомендуется выезжать за пределы своей коммуны.
За одну субботу в северной коммуне Норвегии, откуда в страну пошёл новый британский вариант коронавируса, собрали штрафов на 160 тысяч крон: один иностранец, который должен был соблюдать 10-дневный карантин, во время этого карантина зашёл к другу. Он оштрафован на 20 тысяч крон и выслан из страны. Компания из 13 человек собралась в общественном месте, организатора оштрафовали на 20 тысяч, каждого из уча
Вобще не понимаю желающих напялить маску на других. Ты сам в маске? Если все еще боишься ковида - надень две!
Мне вот фиолетово носит ее рядом стоящий или нет, это его проблемы. А вобще, согласна с Анной... собаки и то лучше многих людей.
Чем выше плотность населения в скворечниках - тем злее люди. Это уже экспериментально изученный феномен, и пока государству выгодно урбанизировать города убивая деревни, они заодно сокращают и население!
"Господа,вы звери..."
Если человек без маски, увеличивайте социальную дистанцию с ним, не трогайте его руками, ибо, по словам Мурашко, человек с иммунитетом к данному вирусу может быть заразен. Не трогайте руками человека без маски, не увеличивайте площадь распространения инфекции. Вызываете СЭС и ждите.
А в цивилизованном Амстердаме раздербанили большой торговый центр.Применялся цивилизованный газик и опять же водомёты.В ряде городов Нидерланд ввели ночной комендантский час.Ох,отстали мы от европки.
Совковый рудимент, вечное желание недалёких персонажей превратить гражданское общество в стадо.
Совершенно верно,абориген.Нам бы как в цивилизованных нидерландах:торговые центры пограбить,газ от полиции понюхать.
26.01.2021 08:29
- гость -
Надо на Михайловское экскурсии для антимасочников организовать. Пусть посмотрят, как кладбище растет. Может извилины на место встанут.
Любителей масок как раз туда надо водить, чтобы посмотрели как она хорошо защищает!
26.01.2021 08:55
- гость -
Вам же тоже кто-то сказал,что маски-хрень,и вы этому поверили. Вообще,человек верит тому,чему хочет верить.
А вам- всё испытывайте исключительно на себе. И- как повезёт...
26.01.2021 10:06
АБОРИГЕН
Совковый рудимент, вечное желание недалёких персонажей превратить гражданское общество в стадо.
О, появился, думали, что родители после митинга интернета лишили. С плакатом стояли, фото есть?