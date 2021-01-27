77 новых случаев заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай

77 новых случаев COVID-19 лабораторно подтвердили в Республике Алтай за последние отчетные сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Инфекцию обнаружили у 26 жителей города Горно-Алтайска; у 16 жителей Улаганского района; у восьми жителей Чойского района; у восьми жителей Шебалинского района; у пяти жителей Кош-Агачского района; у пяти жителей Онгудайского района; у четырех жителей Майминского района; у четырех жителей Усть-Канского района; у одного жителя Чемальского района.

Таким образом, общее число выявленных случаев коронавируса в Горном Алтае достигло 15 273. Выздоровели 14 445 человек, из которых 100 – за последние сутки.

Как ранее сообщил amic.ru, 23 января в Горном Алтае подтвердили один случай смерти пациента от COVID-19. За весь период в Республике Алтай зарегистрировано 180 летальных исходов у пациентов с COVID-19, в том числе 164 – от самой инфекции, 16 – по иным причинам.