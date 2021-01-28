В Барнауле растянулись многокилометровые пробки

Огромные пробки растянулись в Барнауле 28 января. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации, по данным на 8:14, на 8 баллов из 10 возможных (многокилометровые пробки).

Согласно статистике, по четвергам на это же время сервис оценивает движение по дорогам в среднем на 7 баллов (серьезные пробки).

В числе наиболее загруженных – проспекты Ленина, Космонавтов и Строителей, а также улицы Попова, Власихинская, Кутузова и Советской армии, Змеиногорский и Павловский тракты.