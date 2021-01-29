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Сын вице-мэра Барнаула отремонтировал забор после ДТП, но все равно пойдет под суд

, ИА "Амител"
Филиппу Воронкову грозит до двух лет лишения свободы
Фото: instagram.com/barnaul.insta

Фото: instagram.com/barnaul.insta

Уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего замначальника МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Барнаула" Филиппа Воронкова передано в суд, следует из информации прокуратуры Железнодорожного района Барнаула.

Обвиняемый возместил нанесенный ущерб, в частности, отремонтировал забор и газовую трубу, а также полностью признал вину. Однако это не стало основанием для прекращения уголовно преследования. Действия Воронкова квалифицировали по статье 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию"). Санкции предусматривают до двух лет лишения свободы.

Как ранее писал amic.ru, вечером 19 ноября 2020 года 37-летний водитель Kia Sportage не справился с управлением и снес забор частного дома на улице Власихинской, едва не заехав на крышу строения. Свидетели утверждали, что автомобилист был пьян, а в ГИБДД сообщили, что он отказался от прохождения медосвидетельствования. Также выяснилось, что водителя ранее лишили прав.

Позднее появилась информация, что за рулем автомобиля мог находиться сын первого вице-мэра Барнаула Анатолия Воронкова, на тот момент действующий чиновник администрации города Филипп Воронков. К такому выводу пришли очевидцы с места аварии. Позднее по фотографиям водителя опознали пользователи соцсетей, а также источники издания.

В мае 2020 года суд уже лишил Воронкова прав на полтора года за пьяную езду и, согласно полицейскому рапорту, он знал об ограничениях.

23 ноября Воронков ушел с должности замглавы МКУ "Управление по делам гражданской обороны и ЧС Барнаула".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

29.01.2021 08:38
- гость -

За что суд. Забор восстановленен ,прав лишили. Экспертизы на предмет а опьянения нет

29.01.2021 08:40
Гость

Папашу надо в отставку, человек воспитавший такого хмыря не должен занимать такую должность

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