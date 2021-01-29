"Машину просто разорвало". Страшная авария произошла на трассе Барнаул – Новосибирск

Легковой автомобиль "разложился" на части после столкновения с грузовиком на трассе Барнаул – Новосибирск. О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам подписчиков сообщества "Инцидент Барнаул", авария произошла между Черепаново и Линево. Грузовик развернуло, и кузов полностью перекрыл одну из полос движения. Иномарка получила значительные повреждения. На записи видно, что левую сторону машины буквально разорвало.

Официальной информации на момент публикации нет. Подробности и обстоятельства ДТП, а также число пострадавших уточняется.

Ранее amic.ru писал о том, что два автомобиля "лоб в лоб" столкнулись на трассе Барнаул – Бийск.