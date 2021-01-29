Жительница Алтайского края вынесла из пожара своего больного мужа

24 января в селе Сростки произошел серьезный пожар, в результате которого семья осталась без крыши над головой. Об обстоятельствах происшествия рассказала родственница пострадавших в сообществе "Barnaul22".

"Мой родной дядя Геннадий сам до пожара находился на аппарате искусственного дыхания. При пожаре Ольга мужественно спасла лежачего мужа, вынесла его через окно, сама же потеряла сознание от угара. Спасибо соседям, успели её вынести из горящего дома", — написала девушка.

Сейчас ее родственники находятся в больнице с ожогами. В социальных сетях опубликовали список необходимых вещей для тех, кто хочет помочь погорельцам.

Ранее amic.ru писал о том, что здание автовокзала горело в Заринске. На ликвидацию открытого горения потребовалось около получаса. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.