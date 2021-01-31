Ученые обнаружили самую маленькую ящерицу на планете

Специалисты Зоологической государственной коллекции Мюнхена обнаружили на Мадагаскаре самую маленькую рептилию на планете. Результаты исследований опубликовал журнал Scientific Reports.

"Группа герпетологов во главе с Франком Глау утверждает, что этот вид — меньше всех из известных на данный момент брукезий. Ученые поймали двух рептилий светло-коричневой расцветки, оказалось, что это самец и самка. Причем, самец оказался меньше самки", — пишет "Лента".

Вид хамелеонов Brookesia nana обитает в тех местах, где люди активно вырубают и выжигают леса, по этому ученые предложили присвоить виду статус находящегося на грани полного исчезновения.