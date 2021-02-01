Снежных барсов с "двойным гражданством" пересчитают на Алтае

Ученые национальных парков "Сайлюгемский" и "Силхэм" запланировали совместные экспедиции для подсчета числа особей снежного барса, которые обитают по разные стороны хребта Сайлюгем – в Республике Алтай и в Монголии. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе заповедника.

"Совместный проект позволит определить точную численность трансграничной группировки редкого хищника, миграция которого не регулируется государственными границами, и выработать долгосрочный план по сохранению общей популяции, – уточнил директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов. – По данным экспертов, в Монголии обитает не менее 1,5 тысячи особей редкого хищника, в России – не более 70-90".

Первые экспедиции запланированы на начало марта. Экологи планируют установить 65-70 фотоловушек. Они позволят определить, какие особи обладают "двойным гражданством", а какие – обитают только по одну сторону границы.

Ранее amic.ru писал, что в Республике Алтай в 2020 году насчитали 35 особей снежного барса в ходе ежегодного пересчета. Это меньше, чем во время учета их численности 2019 года. Тогда экологи насчитали 65 особей, однако это не говорит о снижении численности вида.

Как пояснил старший координатор WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов, весной 2020 года из-за аномально теплой зимы и неблагоприятных погодных условий места обитания ирбиса эксперты исследовали лишь частично.