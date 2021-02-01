Директора барнаульской спортшколы осудят за мошенничество

Завершено расследование уголовного дела против директора одной из спортшкол в Барнауле, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Правоохранители выяснили, что руководитель организации совершил аферу с оплатой фиктивных работ по установке системы видеонаблюдения, а затем обналичил полученные средства и распорядился ими по своему усмотрению.

"В ходе предварительного следствия было установлено, что барнаулец 1957 года рождения, занимавший на тот момент должность директора учреждения образования, в 2015 году обратился к ранее знакомому руководителю торгово-монтажной организации краевой столицы с просьбой представить документацию о якобы выполненных в спортивной школе работах по установке камер видеонаблюдения", – уточнили в полиции.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Барнаулу выявили махинацию, обратив внимание, что к тому моменту система видеонаблюдения в школе уже функционировала.

Директор спортшколы поручил бухгалтеру перевести 60 тысяч рублей на расчетный счет за якобы оказанную услугу, а позднее забрал их у предпринимателя и распорядился средствами по своему усмотрению.

Мужчина своей вины не признал и ущерб не возместил. На его имущество стоимостью 128,5 тысячи рублей наложен арест.