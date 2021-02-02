Компании-банкроты в России задолжали почти два триллиона рублей

Объем кредиторской задолженности компаний-банкротов в России по итогам 2019 года (до начала пандемии) составил 1,9 трлн рублей. Это 3,8% от совокупной кредиторской задолженности в России.

"Это не потери финансового сектора, не финансовый долг, а именно потери реальной экономики. Это то, что потеряли предприятия реального сектора в результате банкротства контрагентов", – цитируют эксперта рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" Андрея Пискунова РБК.

По словам специалиста, после отмены моратория на банкротство, введенного в 2020 году в качестве поддержки бизнеса на фоне пандемии, потери реального сектора из-за невозвратных долгов предприятий сильно возрастут.

Ранее amic.ru писал о том, в России с 1 сентября вступил в силу закон о внесудебном банкротстве. Однако воспользоваться услугой могут не все.