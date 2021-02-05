5 февраля в Барнауле прошла региональная конференция "Справедливой России". Партийцы выбрали делегатов на съезд партии, который пройдет в Москве в конце месяца. Ожидается, что на мероприятии будет официально завершен процесс слияния трех партий под эгидой эсеров. К ним присоединятся "Патриоты России" и "За правду".

В работе конференции приняли участие почти 50 делегатов из большинства муниципалитетов края. Также на конференции присутствовали депутаты Алтайского Заксобрания и Барнаульской гордумы.

По словам лидера алтайских эсеров – депутата Госдумы Александра Терентьева, 22 февраля в России появится новая партия. "Справедливая Россия" запустила процесс объединения левых патриотических сил для борьбы за власть в стране. В год больших выборов это особенно важно", – подчеркнул народный избранник.

Парламентарий напомнил, что 21 января в "Справедливую Россию" приняли 40 человек: 20 из них представляют "Патриотов России", еще 20 – "За правду". "Они все будут присутствовать на нашем объединенном съезде. В результате две партии прекратят свое существование и вольются в СР. Она станет называться социалистическая партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", – рассказал алтайский думец.

Терентьев добавил, что, по его мнению, большое количество политпартий в России не нужно, так как это не дает никаких преимуществ избирателю. Голоса же этих партий на выборах в Госдуму в конце концов отходят "Единой России".

"Желательно, чтобы у нас в стране остались только две политические силы, причем одна из них – обязательно социалистическая. "Справедливая Россия" должна стать партией власти. И чем раньше – тем лучше. Правда и справедливость раздельно жить не могут. Поэтому символично, что эти два слова в названии нашей партии объединяются. Уверен, новая политсила займет достойное место на небосклоне. Как говорит наш лидер Сергей Миронов, в политику не надо играть, ею надо серьезно заниматься", – резюмировал Александр Терентьев.

Слияние левых патриотических сил, которые выступают за экономически сильную Россию, по мнению Терентьева, – процесс неизбежный. Эсер считает, что новая партия способна прервать гегемонию "Единой России" в Госдуме. Задача-минимум – занять второе место в российский парламент. Кроме того, партия надеется существенно увеличить представительство в АКЗС.

Отметим, что согласно решению делегатов конференции СР на съезд в Москву от Алтайского края поедут Александр Терентьев (по квоте как депутат Госдумы), Анна Коваленко и Тамара Ширковец.