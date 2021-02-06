ЕГЭ в 2021 году начнется с испытаний по географии, литературе и химии 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ – по русскому языку – пройдет в два дня: 3 и 4 июня", – говорится в сообщении.

Традиционно запланированы два периода: основной (с 31 мая по 2 июля) и дополнительный (с 12 по 17 июля). Экзамен по профильной математике состоится 7 июня, по истории и физике – 11 июня, по обществознанию – 15 июня, по биологии и письменная часть по иностранным языкам – на 18 июня.

Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдет 21 и 22 июня. Экзамен по информатике и ИКТ тоже разделили на два дня: 24 и 25 июня.

Резервные дни для сдачи экзамена в основной период запланированы на 28, 29 июня и 2 июля. В дополнительный период испытания пройдут 12, 13 и 14 июля. Резервный день – 17 июля.

Напомним, в 2020 году период сдачи ЕГЭ переносился из-за пандемии коронавируса. Школьники проходили выпускные испытания с 3 июля по 23 июля. Отмечалось, что во время сдачи экзаменов в Алтайском крае не выявили ни одного случая заболевания ковидом как среди учеников, так и среди учителей.