Во время сдачи ЕГЭ в Алтайском крае никто из участников не заразился COVID-19

В Алтайском крае во время сдачи ЕГЭ никто из участников не заразился коронавирусом. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина. Она отметила, что случаев заражения не выявлено ни среди учеников, ни среди учителей.
Напомним, что в этом году из-за пандемии коронавируса сдачу ЕГЭ перенесли на более поздний срок. Выпускники начали сдавать первые экзамены 3 июля, а закончили 23 июля.
Как ранее сообщил amic.ru, в Алтайском крае двое детей с подтвержденным COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, а еще один имеет все симптомы заболевания, однако тест показал отрицательный результат. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ.
Комментарии
"не заразился" и "случаев заражения не выявлено" это две совершенно разные ситуации.
Потому что среди выпускников нет 60+?
Пионер, зато среди училок одни старухи!
В отличие от обнуления
просто тестов не делали - вот и нет заразившихся