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В РПЦ призвали полностью запретить мат в России

, ИА "Амител"
По словам митрополита Илариона, нецензурные слова являются серьезной болезнью, сайты с бранью нужно блокировать автоматически
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал автоматически блокировать социальные сети и сайты, которые пропускают русские матерные слова. Так он прокомментировал инициативу казачьей кибердружины "МедиаЩит", участники которой собираются писать доносы на пользователей, оставляющих комментарии с нецензурными словами.

Как заявил представитель РПЦ в эфире телеканала "Россия 24", мат следует полностью поставить вне закона, чтобы окончательно искоренить нецензурную лексику. По словам Илариона, "нехорошие слова" являются серьезной болезнью, от которой необходимо избавляться. Причем мат "поразил" государственные органы, армию, а в некоторых случаях его используют даже сотрудники правопорядка.

Напомним, с 1 февраля в России вступили в силу поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые обязывают соцсети самостоятельно выявлять и удалять нецензурные слова и прочий незаконный контент. За невыполнение требований сайтам грозят штрафы от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Несмотря на изменения, пользователи Сети стали чаще использовать мат – за 1-2 февраля посетители "Одноклассников", "ВКонтакте", Instagram, Facebook и Twitter оставили свыше 646 тысяч постов с нецензурной бранью. Для сравнения: за первые два рабочих дня прошлого года в соцсетях разместили 426,5 тысячи таких публикаций.

О создании кибердружины стало известно 28 января. Изначально киберказаки собирались бороться с "деструктивным контентом", однако теперь они поставили себе новую цель – "защита нашего родного русского языка, культуры речи".

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

6.02.2021 21:38
South

Мат - это следствие деградации населения, следствие распущенности и невежества.

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