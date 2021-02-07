Суд ужесточил наказание экс-замглавы Минприроды Алтайского края Владимиру Черных

Алтайский краевой суд увеличил размер штрафа ранее осужденному экс-заместителю региональной Минприроды Владимиру Черных. Теперь бывший чиновник должен выплатить государству 70 тысяч рублей.

Как пишет ИА "Банкфакс", судья рассмотрел апелляционное представление прокурора на приговор в отношении Черных. Суд первой инстанции оштрафовал его на 35 тысяч рублей, однако гособвинение потребовало увеличения суммы до 80 тысяч. В результате суд остановился на 70 тысяч рублей и лишил экс-замминистра и его подельника Пухирева права занимать государственные должности на два года.

Напомним, что 23 ноября суд признал бывшего замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимира Черных и бывшего главного лесничего Белокурихинского лесничества Сергея Пухирева виновными в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в феврале 2017 года Пухиреву поступило предложение от предпринимателя разрешить проведение рубок в защитных лесах на территории Белокурихинского лесничества в Смоленском районе. Он обратился к Черных с просьбой о согласовании работ. Шеф Пухирева одобрил вырубку якобы для прокладки противопожарного разрыва. Общий ущерб лесному фонду региона составил около 1 млн рублей.

Учитывая возмещение ущерба в полном объеме, суд назначил Черных штраф в размере 35 тысяч рублей, а Пухиреву – один год условного лишения свободы с испытательным сроком один год и два месяца.