Бывшего алтайского замминистра признали виновным в превышении полномочий

Суд признал бывшего замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимира Черных и бывшего главного лесничего Белокурихинского лесничества Сергея Пухирева виновными в превышении должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в феврале 2017 года Пухиреву поступило предложение от предпринимателя разрешить проведение рубок в защитных лесах на территории Белокурихинского лесничества в Смоленском районе. Бизнесмен хотел построить там горнолыжную трассу.

Начальник обратился к Черных с просьбой о согласовании работ. Чиновник одобрил вырубку якобы для прокладки противопожарного разрыва. Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, общий ущерб лесному фонду региона составил около 1 млн рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемые признали свою вину. Суд, учитывая возмещение ущерба в полном объеме, назначил Черных штраф в размере 35 тысяч рублей, а Пухиреву – один год условного лишения свободы с испытательным сроком один год и два месяца.

Напомним, что о задержании Владимира Черных стало известно 22 июня. Позднее замминистра отправили в отставку, а 13 ноября его должность занял Андрей Стрелковский. При этом приказ о назначении последнего подписали еще в конце октября.