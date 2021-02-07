Автоэксперт назвал самую необходимую вещь в машине зимой

В зимнее время каждый автомобилист должен возить в машине лопату, рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин. В беседе с каналом "360" он заверил, что этот инструмент в любом случае пригодится вне зависимости от того, в селе или в городе живет автовладелец.

"Если вы машину где-то бросили, а рядом с вами прошел снегоуборщик, то после него вы можете не выехать", — заметил специалист.

Помимо этого, Колодочкин рекомендует возить с собой зарядное устройство для телефона на 12 вольт. По его словам, если за городом с автолюбителем что-то произойдет, а его гаджет разрядится, то вызвать на помощь он уже никого не сможет.

Ранее эксперт рассказал, как открыть примерзшую дверь в автомобиле. Специалист призвал не лить на замок кипяток и не сушить его феном: такие методы решить проблему не помогут.