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Диетолог предупредила об опасности чеснока

, ИА "Амител"
Специалист рассказала, кому не стоит злоупотреблять этим продуктом
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Инна Заикина заявила, что чеснок, несмотря на всю свою пользу, является довольно агрессивным продуктом. По ее словам, частое употребление этого растения противопоказано, особенно на голодный желудок, пишет "Комсомольская правда".

Эксперт также отметила, что большое количество чеснока стимулирует выделение желудочного сока и желчи. Это, в свою очередь, может ухудшить самочувствие людей с обострением язвенной болезни желудка, панкреатита и желчекаменной болезни.

Ранее врач-иммунолог Марина Аплетаева развеяла популярный миф о пользе чеснока, лука и имбиря в борьбе с вирусами. По словам специалиста, эти продукты обладают только противомикробным действием.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

7.02.2021 12:11
- гость -

Не ешьте чеснок на голодный желудок,не кушайте на ночь сырых помидоров.

7.02.2021 12:26
- гость -

Да пропадите вы пропадом со своими пердуперждениями!!!Одни диетологи советуют жрать чеснок ведрами, другие говорят что это приведет старуху с косой к съевшему одну дольку.Одни советуют грызть его по утрам натощак (как такое вообще возможно, ведь утром приходится почти каждый день объяснятся с шефом тет а тет в непристойной близости друг от друга), другие истерично это запрещают, и настоятельно рекомендуют есть его целыми неочищенными головками с каждой очередной тарелкой снеди прямо перед сном, чем больше, тем дескать здоровее мы будем...Давно перестал слушать этих шарлатанов, тем более в нете.Здесь мошенник на мошеннике, и мошенником погоняет.Тьфу на вас, злыдни!Тьфу на вас еще раз!!!

7.02.2021 12:55
- гость -

И много таких, кто ест чеснок на голодный желудок?

7.02.2021 13:03
- гость -

7.02.2021 12:55
- гость -
Почему на голодный?Сначала стакан первача, а уж потом чеснок.И ни в коем случае ни лук!Вдруг целоваться?))

7.02.2021 13:36
almas

Все вредно. Зависит от количества потребляемого, даже обычная вода может быть вредна, если за раз ведро воды выпить...даже не на голодный желудок ))

7.02.2021 13:59
- гость -

По словам специалиста, эти продукты обладают только противомикробным действием.
-----------
Это не правда. И лук, и чеснок обадают выраженным противовирусным действием. Если во время ОРВИ поставить рядом нарезанный чеснок или лук, даже насморк проходит.

7.02.2021 14:01
- гость -

7.02.2021 13:36
almas, на счет воды полное заблуждение.В научных кругах бытует твердое утверждение, что ведро воды эквивалентно ста граммам крепкого напитка на основе этанола!Жаль вот что счетчики стоят, и много не вылакаешь.Однако по цене ведро воды получается все же намного дешевле родимой.Выгода на лицо.И злоупотребления водой не грозят.Вряд ли найдется запойный водоголик, пьющий воду каждый день по 10 (что равняется литру горячительного) а то и больше ведер.))

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