Диетолог предупредила об опасности чеснока

Врач-диетолог Инна Заикина заявила, что чеснок, несмотря на всю свою пользу, является довольно агрессивным продуктом. По ее словам, частое употребление этого растения противопоказано, особенно на голодный желудок, пишет "Комсомольская правда".

Эксперт также отметила, что большое количество чеснока стимулирует выделение желудочного сока и желчи. Это, в свою очередь, может ухудшить самочувствие людей с обострением язвенной болезни желудка, панкреатита и желчекаменной болезни.

Ранее врач-иммунолог Марина Аплетаева развеяла популярный миф о пользе чеснока, лука и имбиря в борьбе с вирусами. По словам специалиста, эти продукты обладают только противомикробным действием.