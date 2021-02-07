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Маргарита Симоньян назвала причину не жаловаться на низкие пенсии

, ИА "Амител"
Главред RT напомнила, что в 90-е пенсию "вообще не платили"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила набраться терпения людям, которые жалуются на маленькие пенсии. Видеозапись речи журналистки опубликовал youtube-канал Events.

"Когда сейчас говорят: "пенсии маленькие"… Пенсии маленькие, конечно. Но они гораздо больше, на порядок больше, чем они были и растут. И будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений, — подчеркнула Симоньян. – Более того, их вообще не платили. Про это забыли? Учителям не платили, бюджетникам не платили".

Ранее главред RT спрогнозировала, что следующим президентом России будет не Владимир Путин. Она выразила уверенность, что президент "обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет и порекомендует его в качестве своего преемника".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.02.2021 18:51
South

Только налоги с людей всегда высчитывали. И не скажешь ведь им, погодите, я пока не буду платить налоги. Потерпите, дайте нам нормально развиваться без потрясений.

7.02.2021 19:18
Kertis

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила набраться терпения людям, которые жалуются на маленькие пенсии.


Симоньян в курсе, что некоторые люди до пенсии вообще не доживают?

7.02.2021 19:39
almas

Не платили пенсии потому что государство воровало деньги пенсионеров, сейчас воруют тоже, но меньше, чем в 90-е годы...надо же говорить народу все, как есть на самом деле...
И что, если не платили в 90-е годы, это как-то оправдывает сегодняшние маленькие пенсии?

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