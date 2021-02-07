Маргарита Симоньян назвала причину не жаловаться на низкие пенсии

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила набраться терпения людям, которые жалуются на маленькие пенсии. Видеозапись речи журналистки опубликовал youtube-канал Events.

"Когда сейчас говорят: "пенсии маленькие"… Пенсии маленькие, конечно. Но они гораздо больше, на порядок больше, чем они были и растут. И будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений, — подчеркнула Симоньян. – Более того, их вообще не платили. Про это забыли? Учителям не платили, бюджетникам не платили".

Ранее главред RT спрогнозировала, что следующим президентом России будет не Владимир Путин. Она выразила уверенность, что президент "обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет и порекомендует его в качестве своего преемника".