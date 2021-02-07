Алтайские налоговики готовят массовую проверку предпринимателей

Налоговая инспекция в феврале начнет проверку предприятий в сферах рынков, ярмарок и общепита, которая затронет около 5,5 тысяч предпринимателей Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального УФНС России.

"Наша задача-сделать эту среду такой, чтобы неконкуретное преимущество в виде непробития чеков, не контроля выручки не было использовано, — подчеркнул руководитель ведомства Юрий Куриленко. — Чтобы все находились в абсолютно равных условиях".

Проверяющие будут выявлять тех, кто не использует контрольно-кассовую технику. Сначала нарушителям выпишут предупреждения.

Если в установленный срок нарушения не устранят, предпринимателей привлекут к административной ответственности.

Напомним, свыше 460 человек в Алтайском крае заработали 5 миллионов рублей и более в 2019 году. В основном эти люди получили дивиденды от своих фирм.