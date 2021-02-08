26 человек погибли по вине пьяных водителей за год в Горном Алтае

В Республике Алтай в 2020 году по вине пьяных водителей случилось 95 ДТП, в которых 26 человек погибли и 107 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Соответствующую информацию озвучила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ирина Атаманова в ходе семинара на тему "Вождение автомобиля в нетрезвом состоянии".

Мероприятие провели на базе Майминского сельскохозяйственного техникума, где с 2017 года работает автошкола. После семинара курсанты сдали пробный экзамен на знание ПДД.

Напомним, 1 февраля автомобиль Toyota Noah сорвался с дороги вниз к Катуни на Чуйском тракте. ДТП произошло на 687-м километре федеральной трассы. По предварительным данным, водитель был нетрезв.