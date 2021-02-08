В Санкт-Петербурге дети снегом потушили Вечный огонь

В Дворцовом парке Санкт-Петербурга четверо детей снегом потушили Вечный огонь. Об этом сообщает РЕН-ТВ.
На записи, опубликованной на сайте телеканала, видно, как один из школьников закидал пламя несколькими горстями снега. После того как огонь погас, дети ушли.
Аварийные службы уже восстановили подачу газа на мемориал, а местные правоохранители нашли двоих детей, которые запечатлены на записи. Ими оказались ученики четвертого и пятого классов одной из школ. Школьников отпустили домой, а в отношении их родителей решается вопрос о привлечении к административной ответственности.
Ранее Кронштадтский районный суд Петербурга вынес приговор двум девушкам и мужчине, которые обвинялись в осквернении вечного огня. На пламени они пожарили сосиски и зефир.
Комментарии
Страной правит шайка воров, но полицейские задержать их не могут. Жулики из тюрем, охраняемые коррупционерами занимаются телефонными мошенничествами, но полицейские задержать их не могут. А вот детишек легко!
4-5 класс, полицейским бы просто провести беседу с ребятами и думаю они бы все поняли. Это не заядлые хулиганы и скорее всего они это сделали не из-за злого умысла, а просто по детской шалости! Влепят штраф родителям и что? Получится, что эти деньги отберут у этих же школьников. А куда пойдет штраф??? Правильно - в бюджет, который распределят по карманам власть имущие!
сейчас дума срочно будет принимать закон о наказании детям, оскверняющим памятники ВОВ, в таких случаях они очень оперативны, о наказании детей за митинги, по-моему, уже разрабатывается
8.02.2021 16:50
- гость -
Почему-то мы уже понимали в 4-5 классе, что можно обрезать какую-нибудь веревку с бельем, но нельзя трогать вечный огонь.
Детям по 11-12 лет . В этом возрасте они уже способны понять почему и для чего горит вечный огонь .Воспитательную работу в полиции ( мерзкое западное словечко ) наверно провели , а родителям штраф правильно вкатили : пусть занимаются воспитанием своих детей , и детям урок .. А вообще : вовремя выпоротая жо-па помогает спасти не одну жизнь .
Это вина родителей которые не объяснили детям что такое Вечный Огонь, и как к нему относится. Нечего иных виноватых искать
Анижыдети!!!