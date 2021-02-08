В Санкт-Петербурге дети снегом потушили Вечный огонь

В Дворцовом парке Санкт-Петербурга четверо детей снегом потушили Вечный огонь. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

На записи, опубликованной на сайте телеканала, видно, как один из школьников закидал пламя несколькими горстями снега. После того как огонь погас, дети ушли.

Аварийные службы уже восстановили подачу газа на мемориал, а местные правоохранители нашли двоих детей, которые запечатлены на записи. Ими оказались ученики четвертого и пятого классов одной из школ. Школьников отпустили домой, а в отношении их родителей решается вопрос о привлечении к административной ответственности.

Ранее Кронштадтский районный суд Петербурга вынес приговор двум девушкам и мужчине, которые обвинялись в осквернении вечного огня. На пламени они пожарили сосиски и зефир.