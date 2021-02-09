Мама, я программист: в Барнауле открыт набор на IT-курсы для школьников

Компьютерная академия "Шаг" объявляет новый набор школьников от 7 лет и приглашает всех желающих на день открытых дверей. Мероприятие пройдет 13 февраля 2020 года. Родители и дети смогут ознакомиться с особенностями учебного процесса компьютерной академии, пообщаться с преподавателями, а также получить информацию о программе и графике обучения.

В программе:

мастер-класс по созданию компьютерных игр для детей 7-14 лет;

презентация программы "Малой компьютерной академии";

особенности обучения в академии "Шаг";

что будет знать и уметь выпускник "Малой академии";

индивидуальные консультации.

Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн. Начало в 15:00.

В "Малой компьютерной академии" дети с 7 лет учатся созданию сайтов, программированию, работе с YouTube, основам web-дизайна, робототехнике и многим другим направлениям. Комплексный подход к образованию позволяет на раннем этапе выявить склонности ребенка и определиться с выбором направления в будущем. Если ученик любит решать логические задачи и с легкостью строит алгоритмы – ему прямая дорога в программисты. Для творческих детей, обладающих художественным вкусом, больше подойдет направление дизайна и 3D-моделирования.

Занятия ведут преподаватели-практики, имеющие опыт работы с детьми и подростками. Задача академии – раскрыть потенциал каждого студента.

Программа "Малая компьютерная академия" вошла в топ-5 мировых проектов на главном IT-мероприятии года WSIS в Женеве и получила звание чемпиона в категории "Создание человеческого потенциала".

Компьютерная академия "Шаг"

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

WhatsApp: + 7 906-966-5347