Дыхание весны. Волна тепла накрыла Барнаул

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Плюсовая температура пришла в Алтайский край в последний месяц зимы. Накануне, 7 февраля, в Барнауле и некоторых районах наблюдалось и вовсе редкое для зимнего месяца явление – дождь.

Правда, оттепель в регионе продлится недолго. Уже вечеру вторника, 9 февраля, начнет холодать. В ночь на среду по краю местами ожидается до -27 градусов, а днем синоптики обещают -16...-21°С. В Барнауле – от -16 до -18°С.

Ранее научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал такие температурные перепады "опасным явлением".