"Они летели в сторону города". Жителей Бийска предупредили о возможном вторжении НЛО

Жительница Бийского района в сообществе "Инцидент Бийск" рассказала о загадочном явлении. В небе над селом Одинцовка она увидела неопознанные летающие объекты.

По словам автора поста, случилось это 8 февраля около 6:30 утра. В небе женщина увидела несколько ярких объектов, которые летели колонной в сторону Бийска.

В комментариях под постом один из пользователей предложил женщине классифицировать увиденное после просмотра двухчасового фильма, разоблачающего многие свидетельства о явлении миру пришельцев, а те, кто знаком с именем и деяниями любимца россиян Илона Маска, сразу определили, что женщина увидел очередную партию спутников Starlink, которые когда-нибудь покроют весь мир бесплатным Wi-FI. Однако нашлись и те, кто не исключил возможности инопланетного вторжения.

Ранее всех скептиков своей речью "положила на лопатки" Катя Лель. Если вы до сих пор не верите в потустороннее и пришельцев, текст обязателен к ознакомлению.