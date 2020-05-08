45-летняя певица Катя Лель выложила на YouTube интервью, в котором рассказала о том, что "звезды переходят в пятое измерение" и "каждый человек должен пробудиться".
"Я молчала 30 лет, но настало время правды. Многие думают, что в шоу-бизнесе нет светлых и пробужденных людей, но это не так. Если бы еще вчера мне сказали, что я смогу говорить на эту тему, я бы не поверила. Мне пишут сотни людей, которые видят различные проявления потустороннего мира", – сказала Лель.
Кроме того, она пригрозила людям, которые служат "силам зла". Лель предупредила, что их души вернутся на 26 тысяч лет назад и им придется заново проживать все свои жизни.
В итоге она пожелала всем "переродиться" и выйти из "матрицы тьмы" в "мир света".
Комментарии
В Рубцовске с ног сбились ищут беглянку, а она тут интервью раздает!
"Установлено влияние COVID-19 на развитие шизофрении"
Уже переболела?
кучно пошло мракобесие в последнее время
Крыша уехала однозначно)))
У муси-пуси совсем фляга протекла.
Свою вот эту вот крайнюю жизнь можно пережить пожалуйста ,в наказание.Раз так.
ОХ сколько тут ещё спящих... Славяне просыпайтесь!!!
Совсем видимо её забыли... Вот она и булькнула в лужу.... Хорошо хоть крота не выпила
Почитайте статьи или посмотрите видео Академика Мироновой В. Ю .ГЛОБАЛЬНАЯ МУТАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, после этого слова Лель возможно вам бредом уже не покажутся...
а как выйти то??? куда надо зайти что бы выйти???
Слыхали,говорят царь-фараон по ночам стал из моря выходить.Покажется-уйдет,покажется-опять уйдет.Говорят,это перед самым концом.Как жить на свете?КАКИЕ ВРЕМЕНА ТЯЖЕЛЫЕ!Говорят,будто белый араб на нас поднимается!Двести мильонов войск ведет за собой!
-А откуда же он белый араб?
-Из белой арабии.
А!В газетах как то глухо об этом пишут.
-Времена такие.(с)"Женитьба Бальзаминова".