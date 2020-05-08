45-летняя певица Катя Лель выложила на YouTube интервью, в котором рассказала о том, что "звезды переходят в пятое измерение" и "каждый человек должен пробудиться".

"Я молчала 30 лет, но настало время правды. Многие думают, что в шоу-бизнесе нет светлых и пробужденных людей, но это не так. Если бы еще вчера мне сказали, что я смогу говорить на эту тему, я бы не поверила. Мне пишут сотни людей, которые видят различные проявления потустороннего мира", – сказала Лель.

Кроме того, она пригрозила людям, которые служат "силам зла". Лель предупредила, что их души вернутся на 26 тысяч лет назад и им придется заново проживать все свои жизни.

В итоге она пожелала всем "переродиться" и выйти из "матрицы тьмы" в "мир света".