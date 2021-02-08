Паровую машину Ивана Ползунова воссоздали в Алтайском крае

Студенты и ученые АлтГТУ ко Дню российской науки воссоздали паровую машину Ивана Ползунова. Об этом сообщает официальный сайт региона.

"В центре молодежного научно-инновационного творчества АлтГТУ представили уменьшенную в 25 раз модель машины Ползунова по проекту, реализованному на Барнаульском сереброплавильном заводе в 1766 году. Модель изготовлена с применением материалов, использованных для строительства "огнедействующей машины" в XVIII веке: медь, свинец, сталь, дерево, кирпич, пробка. Из меди изготовлены паровой котел, цилиндры, штоки поршней и детали парораспределительного механизма, из дерева выполнены основание, балки, стойки и коромысла, из пробки — уплотнение поршней, печь — из обожженного кирпича", — рассказал руководитель центра Владислав Федоров.

Фигуру изобретателя, наблюдающего за работой машины, распечатали на 3D принтере.

Ранее губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем российской науки. Они отметили, что значимость труда ученых для развития экономики и других сфер жизни постоянно возрастает.