СК завершил расследование дела экс-замглавы алтайского Минстроя Андрея Голубцова

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении экс-замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрея Голубцова. Бывшего чиновника обвиняют в получении нескольких взяток во время работы на должности.

По данным следствия, в 2016-2019 годах Голубцов получил две взятки общей суммой 2,4 млн рублей. За денежное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей чиновник обеспечил заключение договора на поставку семи неликвидных квартир в селе Лесном Бийского района, которые приобрели для дальнейшего предоставления детям-сиротам.

Также в нарушение предусмотренных законом процедур Голубцов обеспечил заключение двух контрактов с одной из компаний на ремонт объектов теплоснабжения Змеиногорска.

В ходе предварительного следствия Голубцов свою вину не признал. В качестве обеспечения гражданского иска следователи наложили арест на имущество экс-чиновника общей суммой 7 млн 620 тыс. рублей. Дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд, пишет пресс-служба регионального СУ СКР.

Напомним, что 11 апреля 2020 года Андрей Голубцов подал в отставку по собственному желанию. 16 апреля правоохранительные органы провели обыск в краевом Минстрое. На следующий день, 17 апреля, экс-замминистра задержали и отправили в СИЗО, однако позднее перевели под домашний арест.

Позднее представители защиты начали добиваться переквалификации уголовного дела. По словам адвокатов, экс-чиновник получал взятки не деньгам, а дивидендами от компаний, в которых имеют долю.