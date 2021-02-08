Девушка погибла под колесами поезда в Алтайском крае

В дежурную часть Алтайского линейного управления МВД России сегодня, 8 февраля, поступило сообщение о происшествии на станции Заринская. 18-летняя девушка шла по железнодорожной насыпи и попала под поезд. Травмы оказались не совместимыми с жизнью, рассказали в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о том, что поезд насмерть сбил человека у садоводства "Трансмашевец" в Барнауле. По информации очевидцев, удар был такой силы, что тело мужчины отбросило с железнодорожных путей на несколько метров в сторону автомобильной дороги.