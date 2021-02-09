Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия-1" назвал главные признаки рака поджелудочной железы. По его словам, существует три классических симптома заболевания – боль в желудке, желтуха и снижение веса.

Как пишет РИА Новости, специалист отметил, что об онкологическом заболевании также могут говорить косвенные признаки: тромбофлебиты, воспаление лимфоузла над левой ключицей и метастазы в пупке.

Мясников подчеркнул, что курение является доказанным фактором риска заболевания, однако до 20% случаев рака поджелудочной железы можно объяснить наследственностью. Также шанс развития онкозаболевания повышают избыточный вес, отсутствие физнагрузок, недостаток витамина D и неправильное питание.