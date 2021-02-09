Алтайский тиктокер бросил муляж гранаты в полицейских и попал под суд

27-летний житель Горно-Алтайска стал фигурантом уголовно дела после того, как бросил муляж гранаты в машину с полицейскими и записал их реакцию на видео, сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.

Инцидент произошел в ноябре 2020 года. Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения решил снять "забавное видео" для дальнейшего размещения в интернете.

Для этого он "подошел к служебному автомобилю органов внутренних дел, припаркованному возле одного из зданий по улице Ленина, постучал по автомобильной двери и в тот момент, когда один из полицейских, находившихся при исполнении своих служебных обязанностей, открыл дверь, бросил внутрь салона муляж гранаты со словами: "Держите гранату!"

Сотрудники полиции восприняли угрозу реально и спешно покинули транспортное средство. Шутника задержали.

Против него возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия". Материалы дела с обвинительным заключением направили прокурору. Тиктокеру грозит до семи лет лишения свободы.