Общее число заболевших ковидом в России превысило 4 млн

Общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4 012 710. За минувшие сутки в России выявили 14 494 новых случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+1441), второе место занимает Санкт-Петербург (+1149), третье – Московская область (+650). Алтайский край с 175 новыми случаями находится на 23-м месте по стране.

Из больниц выписали еще 22 575 человек, всего выздоровел 3 516 461 житель страны.

За сутки умерли 536 пациентов с коронавирусом. Всего за время эпидемии в России зарегистрировали 78 134 летальных исхода среди больных с COVID-19.