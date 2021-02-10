Рэпера Гнойного арестовали на семь суток за выражения с названиями половых органов

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал на семь суток рэпера Гнойного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов города.

В срок ареста ему зачли два часа, которые он провел в отделении полиции, когда на него составляли протокол. Из документа следует, что в ночь на 3 февраля Машнова задержали на Невском проспекте за то, что он выкрикивал выражения, "содержащие в себе название половых органов", и нецензурно ругался.

С протоколом рэпер не согласился и по информации ряда источников принес на суд книжки, которыми он попытался мотивировать свои высказывания. Литературные аргументы судью не убедили.

Ранее стало известно о задержании блогера Ильи Варламова. Его и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова заперли в отеле в центре Джубы (Южный Судан), а других спутников задержали после посещения одного из местных племен.