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На выборы лидера КПРФ в Алтайском крае заявили только одного кандидата

, ИА "Амител"
Мероприятие состоится 22 февраля
Мария Прусакова / Фото: akzs.ru

Мария Прусакова / Фото: akzs.ru

Нынешний первый секретарь алтайского регионального отделения КПРФ Мария Прусакова оказалась единственным кандидатом на эту должность на очередных выборах, которые запланированы на 22 февраля. Об этом сообщает "Политсибру".

Эксперты полагают, что Прусакова сохранит пост. В качестве аргументов называют отсутствие альтернативы и поддержку на федеральном уровне.

Прусакова возглавила реготделение коммунистов в мае 2016 года, сменив Сергея Юрченко. В 2018 году ее переизбрали.

Ранее стало известно, что Прусакова будет баллотироваться в Госдуму. Также высока возможность того, что от Алтайского края пойдет на выборы в парламент бывший кандидат в президенты Павел Грудинин.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.02.2021 14:35
Медведь-шатун

Прям таки незаменимая как Путин, о какие лидеры!!!

11.02.2021 14:41
- гость -

Это точно она одна такая, больше даже кандидатов нет

11.02.2021 14:44
Дядька

Достойна!

11.02.2021 14:52
- гость -

Дядька, расскажите что она сделала для народа за столько лет сидя в депутатах?

11.02.2021 14:52
- гость -

А что она сделала как коммунист , что достойна?

11.02.2021 14:57
- гость -

Лучше бы выдвинули мужика который парк Ленина отбил, он вроде тоже как коммунист.

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