На выборы лидера КПРФ в Алтайском крае заявили только одного кандидата

Нынешний первый секретарь алтайского регионального отделения КПРФ Мария Прусакова оказалась единственным кандидатом на эту должность на очередных выборах, которые запланированы на 22 февраля. Об этом сообщает "Политсибру".

Эксперты полагают, что Прусакова сохранит пост. В качестве аргументов называют отсутствие альтернативы и поддержку на федеральном уровне.

Прусакова возглавила реготделение коммунистов в мае 2016 года, сменив Сергея Юрченко. В 2018 году ее переизбрали.

Ранее стало известно, что Прусакова будет баллотироваться в Госдуму. Также высока возможность того, что от Алтайского края пойдет на выборы в парламент бывший кандидат в президенты Павел Грудинин.