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Павел Грудинин приедет в Алтайский край

, ИА "Амител"
Экс-кандидат в президенты России примет участие в конференции КПРФ
Павел Грудинин / Фото: riabir.ru

Павел Грудинин / Фото: riabir.ru

Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин посетит Алтайский край. Политик примет участие в региональной конференции КПРФ. Она состоится в Барнауле 22 февраля. Об этом рассказала на своей странице в Facebook глава крайкома КПРФ Мария Прусакова.

"Это важное и ответственное мероприятие для алтайских коммунистов, именно поэтому в нем примет участие наш товарищ Павел Николаевич Грудинин", – написала лидер местных коммунистов.

Напомним, на конференции пройдут выборы главы КПРФ в Алтайском крае. На них заявили только одного кандидата – Прусакову.

Добавим, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Грудинин участвовал в президентских выборах 2018 года и получил 11,7% голосов, финишировав вторым после Владимира Путина.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

12.02.2021 11:19
Владимир

У нас, что своих кандидатов нет?

12.02.2021 11:23
- гость -

Зачем он нам. Только своих.

12.02.2021 11:25
Василий

Сильно Павла Николаича прижали, но мужик крепкий, не сдается!
Пусть приезжает, поддержим, сибиряки буйных уважают!

12.02.2021 11:27
- гость -

12.02.2021 11:19
Владимир

12.02.2021 11:23
- гость -

Жаль боты читать не умеют, а то-бы увидели:
На них заявили только одного кандидата – Прусакову.

12.02.2021 11:28
Гость

И Маню также будем поддерживать ,пусть работают ...

12.02.2021 11:35
Павлик Морозов

Сдулись коммунисты. Или трусливыми стали,или продались-никаких телодвижений в защиту народа. А могли бы..

12.02.2021 11:41
М

Да уж.. Павел Николаич крепок офшорами. Когда прижали как он завилял, то есть офшоры то нет офшоров, потом снова есть но это для лечения мамы. Понятно чтоб сколотить миллиарды надо обладать особым "крепким" складом ума! Коммунисты делают всё чтобы опорочить светлую коммунистическую идею, носятся с офшорным капиталистом-латифундистом. А в последнее время еще и стали своими у навальнят, которые давеча во время несанкционированных мероприятий обратились за защитой именно к КПРФ.

12.02.2021 11:42
- гость -

Я верю Грудинину

12.02.2021 11:44
- гость -

деградировали коммунисты. постороних тащут кандидами. Своих выдвигайте

12.02.2021 11:47
Гость

12.02.2021 11:28
Гость
Какие у Мани достижения,кроме данного природой бюста?

12.02.2021 11:47
Иsтина

Как говорил один хороший человек "А коммунист то ненастоящий!!!"

12.02.2021 11:50
шопен

Если Грудинин пройдет в думу (если путин его туда пустит) то это будет реальный соперник нынешнего на выборах президента, Навальный и близко не будет!

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