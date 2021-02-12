Павел Грудинин приедет в Алтайский край

Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин посетит Алтайский край. Политик примет участие в региональной конференции КПРФ. Она состоится в Барнауле 22 февраля. Об этом рассказала на своей странице в Facebook глава крайкома КПРФ Мария Прусакова.
"Это важное и ответственное мероприятие для алтайских коммунистов, именно поэтому в нем примет участие наш товарищ Павел Николаевич Грудинин", – написала лидер местных коммунистов.
Напомним, на конференции пройдут выборы главы КПРФ в Алтайском крае. На них заявили только одного кандидата – Прусакову.
Добавим, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Грудинин участвовал в президентских выборах 2018 года и получил 11,7% голосов, финишировав вторым после Владимира Путина.
Комментарии
У нас, что своих кандидатов нет?
Зачем он нам. Только своих.
Сильно Павла Николаича прижали, но мужик крепкий, не сдается!
Пусть приезжает, поддержим, сибиряки буйных уважают!
12.02.2021 11:19
Владимир
12.02.2021 11:23
- гость -
Жаль боты читать не умеют, а то-бы увидели:
На них заявили только одного кандидата – Прусакову.
И Маню также будем поддерживать ,пусть работают ...
Сдулись коммунисты. Или трусливыми стали,или продались-никаких телодвижений в защиту народа. А могли бы..
Да уж.. Павел Николаич крепок офшорами. Когда прижали как он завилял, то есть офшоры то нет офшоров, потом снова есть но это для лечения мамы. Понятно чтоб сколотить миллиарды надо обладать особым "крепким" складом ума! Коммунисты делают всё чтобы опорочить светлую коммунистическую идею, носятся с офшорным капиталистом-латифундистом. А в последнее время еще и стали своими у навальнят, которые давеча во время несанкционированных мероприятий обратились за защитой именно к КПРФ.
Я верю Грудинину
деградировали коммунисты. постороних тащут кандидами. Своих выдвигайте
12.02.2021 11:28
Гость
Какие у Мани достижения,кроме данного природой бюста?
Как говорил один хороший человек "А коммунист то ненастоящий!!!"
Если Грудинин пройдет в думу (если путин его туда пустит) то это будет реальный соперник нынешнего на выборах президента, Навальный и близко не будет!