Павел Грудинин приедет в Алтайский край

Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин посетит Алтайский край. Политик примет участие в региональной конференции КПРФ. Она состоится в Барнауле 22 февраля. Об этом рассказала на своей странице в Facebook глава крайкома КПРФ Мария Прусакова.

"Это важное и ответственное мероприятие для алтайских коммунистов, именно поэтому в нем примет участие наш товарищ Павел Николаевич Грудинин", – написала лидер местных коммунистов.

Напомним, на конференции пройдут выборы главы КПРФ в Алтайском крае. На них заявили только одного кандидата – Прусакову.

Добавим, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Грудинин участвовал в президентских выборах 2018 года и получил 11,7% голосов, финишировав вторым после Владимира Путина.