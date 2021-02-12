"Сложился как карточный домик". Мощный взрыв снес здание "Магнита" во Владикавказе

В здании супермаркета "Магнит" во Владикавказе произошел мощный взрыв. Постройка полностью разрушена, пишет ТАСС.
"На улице Гагкаева взорвался супермаркет "Магнит", он как карточный домик сложился... Причина неизвестна", – рассказали в региональном МВД.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек. Сообщается также, что под завалами в данный момент могут находиться люди.
Одна из версий случившегося – взрыв газа, однако точной информации пока нет. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее в помещении СТО, примыкающем к жилому дому на улице Каменской в Камне-на-Оби, прогремел взрыв. Здание буквально сровняло с землей. Люди не пострадали.
Комментарии
Вот и ходить в места массовых сборов.
Лучше уж на балкон выйти,фонариком посветить и назад домой зайти.
Сегодня ночью стоит газель 555555 в 15 метрах от дома, работает на газе в режиме подогрева. Все бы ничего, если бы не запах газа.
Во Владикавказе и газ?
верится с трудом
В супермаркете находился только охранник, он не пострадал. Больше, по его словам, в здании быть никого не должно.
Утечка газа.