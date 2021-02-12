"Сложился как карточный домик". Мощный взрыв снес здание "Магнита" во Владикавказе

В здании супермаркета "Магнит" во Владикавказе произошел мощный взрыв. Постройка полностью разрушена, пишет ТАСС.

"На улице Гагкаева взорвался супермаркет "Магнит", он как карточный домик сложился... Причина неизвестна", – рассказали в региональном МВД.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек. Сообщается также, что под завалами в данный момент могут находиться люди.

Одна из версий случившегося – взрыв газа, однако точной информации пока нет. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в помещении СТО, примыкающем к жилому дому на улице Каменской в Камне-на-Оби, прогремел взрыв. Здание буквально сровняло с землей. Люди не пострадали.