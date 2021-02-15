Всего четыре новых случая коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки

Четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз выявили у трех жителей Усть-Коксинского района и у одного жителя Майминского района. Во всех случаях зарегистрированы признаки инфекции, в том числе у одного человека – симптомы пневмонии.

Таким образом, общее количество случаев коронавируса в Горном Алтае достигло 15 939. Выздоровели 15 384 жителя региона, в том числе 22 – за последние сутки.

Напомним, что вчера, 14 февраля, в регионе подтвердили 22 случая заражения коронавирусом, большинство из которых – в Горно-Алтайске.