Вынесен приговор экс-главе Хабаровского края Виктору Ишаеву

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Об этом сообщает ТАСС.

Экс чиновника признали виновным в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения.

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год Ишаев, занимавший должность вице-президента ПАО "НК "Роснефть", "в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании" обеспечил заключение договоров аренды с завышенной стоимостью с принадлежащей ему организацией.

В результате компании нанесен ущерб в размере 7,5 млн рублей.

Суд приговорил Ишаева к пяти годам лишения свободы условно со штрафом 400 тысяч рублей. Кроме того, удовлетворен иск "Роснефти" о компенсации причиненного вреда в размере около 7,5 млн рублей.

Напомним, что Виктор Ишаев был губернатором Хабаровского края на протяжении 18 лет – с 1991 по 2009 год. Впоследствии был полпредом президента в ДФО, возглавлял Министерство по развитию Дальнего Востока и был советником "Роснефти" по координации проектов ДФО в ранге вице-президента.