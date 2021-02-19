FM-Продакшн стала партнером БК "Барнаул". Благодаря Медиагруппе – в клубе суперигрок

Медиагруппа FM-Продакшн стала официальным партнером баскетбольного клуба "Барнаул", который сейчас в лидерах Суперлиги 2 и рвется в дивизион рангом выше. Компания уже оказала значительную финансовую и информационную поддержку баскетбольному клубу. Так, благодаря Медиагруппе удалось подписать контракт с Даниилом Синегубовым, выступавшим в Суперлиге 1. За игрока боролись несколько клубов, но благодаря помощи FM-Продакшн он согласился на предложение БК "Барнаул".

Как пояснил директор FM-Продакшн Максим Соклаков, компания заинтересована в развитии спорта в крае и видит в баскетбольном клубе надежного партнера.

"Медиагруппа FM-Продакшн – один из лидирующих медиахолдингов за Уралом и имеет массу ресурсов, которые помогут не только развить и привлечь внимание к баскетбольному спорту, но и мотивировать подростков, и вообще людей любого возраста, начать заниматься этим интереснейшим видом спорта! У нас в Медиагруппе сильная PR-команда, мы обязательно подготовим что-то интересное. Один из наших ресурсов – радио, а это возможность привлечь внимание к спорту, мотивировать чаще посещать баскетбольные игры", – уверен Максим Соклаков.

Как отметил директор баскетбольного клуба Виталий Мантлер, партнерство с Медиагруппой – новый виток в развитии.

"Речь идет не только о материальной помощи, что для нас крайне важно, ведь мы уже подписали хорошего игрока при поддержке FM-Продакшн, но и о широком информационном освещении игр и популяризации баскетбола", – сообщил Мантлер.

Отметим, в рамках сотрудничества клуб пополнил именитый игрок Даниил Синегубов. Прошлый сезон он провел в Суперлиге 1 за "Уралмаш". Бронзовый призер Единой молодежной лиги ВТБ (2017). Лучший легкий форвард "Финала восьми". Серебряный призер чемпионата Суперлиги (2018). В составе сборной России выступал на чемпионате Европы U18 (2014) и U20 (дивизион B, 2016).

БК "Барнаул" – новый клуб, созданный на базе "Алтай-Баскета". Бюджет коллектива – 25 миллионов рублей. Перед командой стоит задача выйти в Суперлигу 1. О том, почему БК "Барнаул" крутой проект, – читайте в нашем материале.