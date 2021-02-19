Алтайкрайстат подсчитал число мужчин в регионе

В преддверии Дня защитника Отечества Алатайкрайстат подготовил сведения о проживающих в Алтайском крае мужчинах.

Выяснилось, что в регионе сейчас живет чуть более 1 миллиона представителей сильной половины человечества. Это 46,2% от общей численности населения края. 598 тысяч мужчин проживают в городах, 472 тысячи – в сельской местности.

Средний возраст сильной половины Алтайского края составляет 38 лет. Это на пять лет меньше, чем у женщин (43 года).

Напомним, за 2020 год население России сократилось на 500 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.