Глава Алтайпищепрома рассказал о новых субсидиях алтайским пекарям

Компенсационные субсидии из федерального бюджета на общую сумму около 386 млн рублей получат владельцы мельниц и хлебопекарных предприятий Алтайского края, рассказал на пресс-конференции 19 февраля руководитель Алтайпищепрома Александр Большаков.

Средства направлены на стабилизацию цен на хлеб. В Алтайском крае на субсидии могут претендовать почти 400 предприятий.

"С 18 февраля в регионе объявлен прием документов на получение таких субсидий, – уточнил Большаков. – Всего в крае функционируют 179 мельниц и 217 хлебопекарных предприятий, они имеют право на получение поддержки".

Выплаты стартуют во второй-третьей половине марта. Получившие компенсации хлебопеки обязуются в течение трех месяцев не повышать цены на продукцию. Большаков выразил уверенность, что дополнительные субсидии по истечении оговоренного срока не потребуются.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении дополнительных средств для стабилизации цен на хлебобулочные изделия.

Согласно документу, на поддержку мукомолов и хлебопеков выделили 4,7 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей пойдет на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд рублей – на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям.

Из сибирских регионов наибольшую поддержку получит Алтайский край. На осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы региону выделят более 357 млн рублей, а на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий – свыше 27,3 млн рублей.