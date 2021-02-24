Компания "Стройберг" расширяет свое присутствие в СФО

Компания "Стройберг" приняла участие в международной выставке "Сибирская строительная неделя 2021". Мероприятие прошло в крупнейшем выставочном комплексе "Новосибирск Экспоцентр" с 16 по 19 февраля. Проект Siberian Building Week проходил при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и правительства Новосибирской области. В выставке приняли участие более 150 компаний. За четыре дня выставку посетили более 10 тысяч специалистов отрасли.

На выставочном стенде компании "Стройберг" был представлен силикатный и гиперпрессованный кирпич. Большой интерес вызвал цветной силикатный кирпич. Посетители мероприятия отметили стабильность цвета кирпича, его отличную геометрию и доступную цену. Заинтересовавшиеся продукцией компании могли сразу же получить всю информацию о ценах, необходимых для строительства объемах продукции, узнать стоимость доставки до объекта.

Главная цель участия компании "Стройберг" – расширение географии присутствия и сотрудничество с организациями-застройщиками Сибири. Удалось установить контакты и со строительными фирмами, занимающимися многоэтажным и частным домостроением. Намерение о сотрудничестве выразили "Вира-Строй", "СтолицаСибСтрой", Dream house, "Квартал-С", "Метаприбор" и многие другие.

В планах "Стройберга" участие в весенней выставке "Свой дом", которая ориентирована на частного потребителя. Она пройдет 15-18 апреля 2021 года в "Новосибирск Экспоцентр".

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