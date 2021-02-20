Житель алтайского села угнал автокран собутыльника и уронил его на обочине

Полицейские задержали жителя одного из сел Кытмановского района, который угнал с сельскохозяйственного предприятия автокран. Пьяный сельчанин не справился с управлением и завалился на обочине дороги.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, сотрудники ДПС задержали 51-летнего мужчину неподалеку от села Кытманова. Транспортное средство на тот момент лежало на обочине дороги, а задержанный пояснил, что не помнит, как сел за руль.

Выяснилось, что до момента совершения преступления он распивал спиртное вместе с потерпевшим, а потом уехал на автокране. В результате сельчанин сознался в угоне.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ ("Угон") и ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию").